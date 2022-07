Rihanna aparece por primera vez en público luego de ser mamá en festival de música

Rihanna causó revuelo tras su primera aparición pública, luego de dar a luz a su primer hijo junto al cantante A$AP Rocky, el pasado fin de semana.

A casi dos meses de dar a luz, la cantante fue vista, en principio, en una barbería mientras su pareja se cortaba el cabello, en Londres el sábado 2 de julio.

Posteriormente, se trasladaron al Wireless Festival, un evento dedicado al género del rap que se lleva a cabo todos los años en la capital de Inglaterra y en el que Rocky era la principal estrella invitada.

Como es de costumbre, Rihanna deslumbró con un estilo muy desenfadado y original. Lució un top y un ajustado pantalón negro combinados con una chaqueta bomber oversized de color azul marino firmada por Prada, con la capucha bordeada con plumas.

El pasado mes de junio, la también empresaria y A$AP Rocky dieron la bienvenida a su primogénito y desde entonces pasa mucho tiempo en su casa en Los Ángeles.

Rihanna spotted out for the first time since giving birth in May at Wireless Fest in London. A$AP Rocky is headlining.

pic.twitter.com/6SjjuOrrMf

