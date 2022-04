¿Se acabó todo? Aseguran que Rihanna terminó con A$AP Rocky porque le habría sido infiel

Las últimas horas comenzó a correr un fuerte rumor en las redes sociales: la cantante Rihanna le habría puesto fin a su relación con el cantante A$AP Rocky por una supuesta infidelidad.

La noticia la publicó un periodista de moda de la revista Interview llamado Louis (@LOUIS_via_ROMA) en Twitter, quien aseguró que los cantantes, quienes esperan su primer hijo, se separaron.

“Rihanna y ASAP Rocky se han separado”, indicó. “Rihanna rompió con él después de que lo descubrió engañándolo con la diseñadora de zapatos Amina Muaddi”.

Según lo que señaló en la red social, Amina es diseñadora de calzado de la reconocida marca Fenty y quien ha estado a cargo de la elección de todos los zapatos de Rihanna este último tiempo.

Es más, según consignó Vogue en 2020, ella era la diseñadora de calzado favorita de Rihanna.

“Amina fue responsable del diseño de la oferta de calzado de Fenty y Rihanna se ve a menudo con zapatos personalizados de su propia marca”, informó el comunicador y agregó que “ASAP & Amina no es nuevo, ya que lo estuvo viendo hace años y también colaboró con él en una colección de zapatos”.

Además, confirmó que Rihanna dejó de seguir a Amina en Instagram y que todo habría ocurrido en la semana de la moda de París.

