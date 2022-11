¿A seguir esperando? Rihanna destroza las esperanzas de sus fans tras revelar información sobre nuevo álbum

Han sido meses intensos para Rihanna. Tras el sorpresivo anuncio de su presentación en el Super Bowl de 2023, la cantante lanzó la semana pasada Lift Me Up, su nuevo sencillo tras un largo tiempo alejada de la música.

Y es que seis años han pasado desde Anti, el último disco que lanzó en el ya lejano 2016. Y, aunque sus fanáticos esperaban un nuevo trabajo discográfico, las recientes declaraciones de la artista podrían resultar desalentadoras luego de tanto tiempo de espera.

En una entrevista recogida por AP, donde habló sobre el evento deportivo y su maternidad, la barbadense también habló sobre posibles futuros lanzamientos, a los que implícitamente cerró la puerta, asegurando que todavía trabaja en ello.

En concreto, Rihanna dijo que el hecho de que vaya a hacer el Super Bowl no significa que tenga un disco listo. “El Super Bowl es una cosa. Nueva música es otra cosa. ¿Lo han oído, fans?”, afirmó, con cierto tono de sarcasmo.

Por otro lado, la intérprete de Love on the brain reconoció que “en el segundo en que anuncié esto (el Super Bowl), me dije: ‘Dios mío, van a pensar que mi disco está a punto. Necesito ponerme a trabajar‘”.

Aunque las declaraciones seguramente decepcionarán a sus fans, al menos, hay un consuelo. Puesto que la cantante se encuentra ocupada con el cuarto episodio Savage x Fenty Vol. 4, su show de moda en que participará Anitta, Burna Boy Johnny Depp y que se estrenará el próximo 9 de noviembre.

Rihanna makes it clear that just because she’s headlining the Super Bowl doesn’t mean that a new album is coming. pic.twitter.com/kUhESQtpwZ — Rap Alert (@rapalert6) November 7, 2022

💔 Rihanna says we should NOT expect new music/album coming 💔 pic.twitter.com/81fBgjQ8qn — RihannaDaily.com (@RihannaDaily) November 7, 2022

Rihanna sobre tour y nueva música: "I'm not sure about touring yet but new music soon for sure." Dentro de 3 años el disco y dentro de 18 el tour. — 𝙹𝚞𝙻𝚂 (@Runit001) November 7, 2022