Anunció su segundo embarazo: Así fue el esperado show de Rihanna en el entretiempo del Super Bowl

Tuvieron que pasar cinco años para que Rihanna volviera a subirse a un escenario y esta vez lo hizo en uno de los eventos deportivos más esperados en todo el mundo, en el Super Bowl, lugar donde todos los artistas quieren cantar.

Cuando los equipos de Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs se fueron al descanso en el State Farm Stadium de Arizona, se empezaron a desplegar los equipos técnicos para montar escenario donde la intérprete de Umbrella deleitaría a los asistentes y televidentes del espectáculo.

En primera instancia, la cantante se puso en escena vestida completamente de rojo y comenzó su función cantando Bitch Better Have My Money sobre una plataforma que se encontraba elevada de otra que se encontraba en el suelo, donde estaban sus bailarines.

Luego continuó con sus hits Where have you been, Only Girl (in the world), We Foud Love, Rude Boy, Work, All of the lights, y uno de sus más grandes éxitos, Umbrella.

Finalmente, su show culminó con otra de las canciones más esperadas por todos sus fanáticos, Diamonds, la cual sonó mientras se desplegaban fuegos artificiales en todo el recinto deportivo. Además, aprovechó esta instancia para anuncias su segundo embarazo.