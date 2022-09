¡Paren todo! Rihanna vuelve a la música y confirma que protagonizará el show de medio tiempo del Superbowl 2023

Instantes después de que un portal estadounidense informara que Rihanna estaba en conversaciones con la Liga Nacional de Fútbol Americano para encabezar el entre tiempo del Superbowl 2023, la cantante apareció en sus propias redes sociales para confirmar que ella estará a cargo del show.

El Superbowl será la primera actuación pública de la barbadense desde su aparición con DJ Khaled y Bryson Tiller en los premios Grammy de 2018. Mientras que, la también empresaria, sucederá en el evento a Eminem y Kendrick Lamar, The Weeknd, Shakira y JLo, Maroon 5 y Justin Timberlake, quienes se encargaron del espectáculo durante el último lustro.

Si bien había rechazado en el pasado actuar en el intermedio, esta será la ocasión perfecta para que la cantante exhiba sus grandes éxitos y, sobre todo, realice su esperado regreso a la música luego de Anti, su último disco lanzado en 2016.

La noticia llega después de un aluvión de rumores respecto al Halftime Show de la Super Bowl de este año. Tras las especulaciones de que se había pedido a Taylor Swift que actuara, se informó posteriormente de que la cantautora había rechazado la oportunidad para enfocarse en sus regrabaciones.

IT’S ON.@rihanna will take the stage for the first ever Apple Music Super Bowl Halftime Show on 2.12.23. #SBLVII @NFL @NFLonFOX @RocNation pic.twitter.com/Kz1YY19zAA

— Apple Music (@AppleMusic) September 25, 2022