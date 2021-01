Sin embargo, el día de ayer una publicación preocupó a quienes siguen al actor ya que en una serie de tres fotos más un texto, dio a conocer los difíciles días que ha vivido a partir de la situación anterior.

“6 días han sido suficientes para destrozarme”. Así iniciaba la reflexión que compartió Herrán, en medio de uno de los países más golpeados por la pandemia como lo es España.

“Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo”, siguió.

Las imágenes que acompañaban el texto mostraron al actor en los inicios del confinamiento. “Primer día nada más recibir la noticia de que me tenía que quedar en casa. Triste, pero contento. Dominando las emociones”.

Luego, las siguientes dos fotos muestran a un afectado Miguel Herrán, a lo que comentó “día 6. No soy capaz de controlar absolutamente nada“.

Pese a esto, el actor de Málaga dijo estar bien y que “es sólo una reflexión que quería compartir”.