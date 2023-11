“Mi familia me enseñó valores”: Un risueño y ovacionado Bambino opinó de la infidelidad Rai a Alessia

Un día después de su eliminación de Gran Hermano Chile, Fernando Altamirano visitó el panel del programa, donde primero tuvo que escuchar los descargos de Raimundo tras la infidelidad a Alessia. Después de eso se le dio la palabra al ovacionado Bambino, quien al respecto afirmó: “Mi familia me enseñó ciertos valores que trato de llevar en mi vida diaria. Cuando estuve con Ale no funcionó, pero siempre la respeté, mis amigos son testigos. Todos podemos cometer errores, pero yo no estoy aquí para apuntar con el dedo ni criticar a nadie”, afirmó.