Durante el concierto de aniversario de BTS, dos de sus integrantes se lucieron rapeando unas líneas en español, momento que se viralizó y ha generado una gran cantidad de elogios y comentarios en redes sociales.

RM, Suga, Jungkook, Jimin, J-Hope, Jin y V realizaron el BTS 2021 Muster Sowowzoo, su show online conmemorando su octavo aniversario junto a Army, como se denominan sus fans, fiesta del conjunto de BigHit Entertainment que realizó dos fechas.

Fue justamente en la segunda de sus presentación que Kim Nam-joon y Park Ji-min se lucieron interpretando parte de Chicken Noodle Soup, la colaboración de Jung Ho-seok con Becky G.

La canción comenzó como lo hace tradicionalmente con las estrofas de J-Hope, sin embargo, al dar paso al segmento de la cantante de 24 años fue RM y Jimin quienes tomaron el micrófono para sorprender con las rimas en español, dejando sin aliento a sus seguidores de todo el mundo y especialmente hispanohablantes de Latinoamérica.

Este momento ha sido altamente comentado en redes sociales, donde ya hay registros del stage, posicionando a dos de los idols más importantes del K-pop como tendencias en nuestro país y en otras partes del globo.

No puede ser me perdí el final pero aún no superó a Namjoon y Jimin cantando los versos de BECKY G ahhhhh y cuando se presentaron namjoon hablando en español es todo lo que necesitábamos en esta vida!!! BECKY !!!!

NO ESTOY BIEN LITERALMENTE@BTS_twt #BTSMusterSoWooZoo2021 pic.twitter.com/bsnKC4QIqI

— 🐍🧈🇲🇽•ARMY•MÉXICO⁷• ∞ (@DiazTaetae) June 14, 2021