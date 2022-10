“Nos hiciste una familia”: La emotiva despedida de Emma Watson y Tom Felton a Robbie Coltrane

Una triste noticia fue la que se dio a conocer durante este viernes y que vuelve a enlutar al mundo del cine: el actor Robbie Coltrane, recordado por su papel de Hagrid en Harry Potter, murió a los 72 años.

Su fallecimiento causó impacto y su nombre no tardó en volverse tendencia en las redes sociales, donde miles de fanáticos lo despidieron y recordaron su extensa carrera en cine y televisión.

Pero además de los seguidores del intérprete de 72 años, quien falleció en un hospital ubicado cerca de su casa en Larbert, Escocia, los que también tuvieron palabras fueron los protagonistas de Harry Potter, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Tom Felton, quienes compartieron con él desde niños.

Por su parte, la actriz subió una foto junto a Coltrane en sus historias de Instagram acompañada de un extenso texto, en el que destacó su carisma y personalidad.

“Robbie fue como el tío más divertido de todos, era profundamente cariñoso y compasivo conmigo cuando era niña y adulta”, comenzó Watson. “Su talento era tan inmenso que tenía sentido que interpretara a un gigante: podía llenar cualquier espacio con su brillantez”, continuó.

“Robbie, si alguna vez llego a ser tan amable como lo fuiste conmigo en un set de filmación, te prometo que lo haré en tu nombre y en tu memoria. Sabes cuánto te adoro y te admiro. Extrañaré de verdad tu dulzura, tus apodos, tu calidez, tus risas y tus abrazos. Nos hiciste una familia. Sé que eras eso para nosotros”, cerró.

En tanto, el actor que le dio vida a Draco Malfoy, Tom Felton, publicó una antigua fotografía junto al actor en la que también aparece Rupert Grint, quien interpretó a Ron Weasley.

“Uno de mis mejores recuerdos de la filmación de Harry Potter fue una noche de rodaje en la primera película en el bosque prohibido. Yo tenía 12 años. Robbie se preocupaba y cuidaba de todos a su alrededor. Sin esfuerzo. Y los hizo reír. Sin esfuerzo. Era un gran gigante amistoso en la pantalla, pero aún más en la vida real. Te amo amigo”, escribió en la descripción de la foto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tom Felton (@t22felton)

Más allá de Harry Potter

En Reino Unido, Coltrane se hizo conocido por participar en diversas producciones, como el psicólogo forense Dr. Edward ‘Fitz’ Fitzgerald en la serie dramática Cracker, papel que le valió tres premios BAFTA consecutivos como Mejor Actor.

Además, también fue nominado al mismo reconocimiento por el drama National Treasure y Tutti Frutti, de la BBC de Escocia.

También participó en películas como Nuns on the Run, Mona Lisa y Ocean’s 12, y coprotagonizó James Bond: Golden Eye y World Is Not Enough, dando vida al ex agente de la KGB, Valentin Dmitrovich Zukovsky, aliado del Agente 007.