¿Quién es su madre? Robert De Niro revela nombre de su séptimo hijo y da a conocer la primera foto

Robert De Niro sorprendió los últimos días al dar a conocer que se convirtió en padre, por séptima vez, a los 79 años. Y ahora, reveló su nombre y ya se especula quién es su madre.

El primer anuncio, que rápidamente dio a la vuelta al mundo, lo comentó de manera casual durante una entrevista con ET Canadá mientras promocionaba su nueva película About My Father.

Cuando la entrevistadora le consultó sobre su rol como padre de seis hijos, el protagonista de Taxi Driver la corrigió y señaló que tiene “siete, en realidad”.

“Acabo de tener un bebé”, agregó en el momento, aunque no ahondó en mayores detalles, como quién era su madre.

Sin embargo, dicha interrogante fue despejada las últimas horas por el programa CBS Mornings, espacio en el que incluso se reveló una fotografía y que nació el 6 de abril.

Gia Virginia Chen De Niro es el nombre de la nueva hija que el actor tuvo con Tiffany Chen, una mujer que no está vinculada a la industria de Hollywood, sino más bien al deporte ya que es instructora de artes marciales, según consignó Daily Mail.

Robert De Niro and his partner Tiffany Chen welcomed Gia Virginia Chen-De Niro in early April — and now, she’s making her national TV debut on #CBSMornings. https://t.co/OJJxGcEKlU pic.twitter.com/opiFRpWkRs

— CBS Mornings (@CBSMornings) May 11, 2023