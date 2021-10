En el marco de una nueva edición del DC FanDome, lideraron un nuevo tráiler de The Batman, la esperada película protagonizada por el actor Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves (War for the Planet of the Apes).

A diferencia del teaser lanzado hace un año, en esta ocasión se ve a Pattinson totalmente empoderado del personaje, incluyendo gestos clásicos como gruñidos y el ceño fruncido. Además, golpea a una serie de sujetos en medio de la oscuridad de Ciudad Gótica.

Las imágenes también ofrecieron vistazos a figuras claves de la historia del superhéroe, como Selina Kyle/Catwoman, interpretada por Zoë Kravitz; Jim Gordon (Jeffrey Wright) y Alfred Pennyworth (Andy Serkis).

Asimismo, anticipó el villano de esta nueva entrega: The Riddler, encarnado por el intérprete estadounidense Paul Dano. Cabe mencionar que en la cinta también aparecerá Colin Farrell como el Pingüino, sin embargo, este adelanto sólo se centró en el antagonista también conocido como “Acertijo”.

Por otra parte, durante el evento organizado por DC y Warner Bros se revelaron las primeras escenas de The Flash y Black Adam, protagonizadas por Ezra Miller y Dwayne Johnson respectivamente.

Revisa acá el traíler de The Batman: