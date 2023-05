Robert Smith confirma concierto de The Cure en Chile para 2023: Será su regreso después de 10 años

Durante la jornada de este miércoles, Robert Smith, líder de la banda The Cure, confirmó su regreso a Chile en el marco de su gira “Shows Of A Lost World”.

A través de su cuenta de Twitter, el vocalista de la icónica agrupación británica anunció que se presentará en siete países de Latinoamérica en 2023: Argentina, Brasil, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Chile.

Sin embargo, el cantante reconoció que concretar estas fechas ha demorado “un poco más de lo que pensaba” y que entregará más detalles “cuando existan”.

A comienzos de abril, Smith adelantó que se presentaría en México y “7 siete de los 12 Estados soberanos de Sudamérica”. Sin embargo, en esa ocasión no entregó mayores detalles sobre cuáles naciones pisaría próximamente.

De esta manera, The Cure arribaría por segunda vez al país tras su única visita que data de abril de 2013 cuando se presentaron ante un repleto Estadio Nacional.

Según consignó La Tercera, la gira regional se contextualizaría en las ediciones del festival Primavera Sound en Argentina, Brasil, Paraguay y Colombia.

No obstante, en el caso de Chile, los dueños del evento nacido en Barcelona anunciaron meses atrás el fin del contrato con la productora a cargo de la franquicia en Santiago, quedando descartada una segunda edición para 2023.

Por lo tanto, la segunda visita de The Cure se llevaría cabo en solitario y en un recinto acorde a la popularidad del grupo.

2023 IN ARGENTINA : BRASIL : CHILE : COLOMBIA : MEXICO : PARAGUAY : PERU : URUGUAY… BUT SORTING OUT THE DEALS IS TAKING A BIT LONGER THAN I THOUGHT IT WOULD… MORE DETAILS WHEN THEY EXIST… ONWARDS X

— ROBERT SMITH (@RobertSmith) May 3, 2023