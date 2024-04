Roberto Cox confesó por qué dejó Barcelona para cambiar su vida en Chile: “No me arrepiento”

Roberto Cox será uno de los cuatro comensales que tendrá La Divina Comida este sábado, espacio donde el periodista reveló por qué regresó a Chile cuando residía en Europa.

En una amena conversación, el profesional compartió sus sensaciones de ejercer el periodismo desde Barcelona con distintos despachos y qué lo llevó a cambiar de vida.

Roberto Cox y su regreso a Chile

El periodista fue consultado si se encontraba feliz con la vida que estaba llevando en la actualidad, a lo que avocó a su pasado trabajando en el extranjero.

“Yo en el fondo no busqué estar donde estoy ahora, para mí es muy importante en mi vida, mi felicidad va muy ligada a mi éxito y satisfacción profesional. Si es que en el periodismo soy feliz y hago lo que me gusta en gran parte soy feliz”, comentó Roberto Cox.

Sobre su pasado en España, el periodista indicó que no pensaba regresar a Chile hasta que le llegó una oferta laboral que cumplió con sus expectativas.

“En ese tiempo en Barcelona yo hacía un trabajo que a mí me encantaba y que me hacía enormemente feliz. Me enviaban a cubrir noticias de importancia mundial. Yo llegué a Barcelona, después a la semana siguiente estaba en Paris, después fui a cubrir el mundial en Rusia”, recordó Cox.

Sin embargo, todo cambió cuando fue contactado por un canal de televisión para formar parte de su equipo periodístico.

“Yo recibo un llamado desde Chilevisión, donde me dicen: ‘oye, ¿Cuándo vas a venir a Chile?’. Yo era feliz en Barcelona. Yo estaba feliz, porque a nivel profesional me sentía muy realizado, y me ofrecen un trabajo al cual no me pude negar y volví a Chile. No me arrepiento de haberlo hecho, no me arrepiento de nada”, explicó Roberto Cox.

