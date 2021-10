Un divertido momento se vivió esta mañana en Primera Página, luego de que Roberto Cox sorprendiera a Karina Álvarez con un especial saludo.

Todo comenzó la semana pasada, cuando, como cada mañana, los conductores de CHV Noticias estaban recordando los cumpleaños de diferentes celebridades y artistas a nivel internacional, momento en el que se recordó el del cantante mexicano Aleks Syntek, que fue el 29 de septiembre.

Ese día, la conductora de CHV Noticias confesó que le gustaba mucho su música, mientras que su compañero mencionó que su hermana trabaja con el cantante.

La mañana de este lunes, Cox volvió a recordar al cantante al bromear con que “somos amigos (con su hermana) de Aleks”. “Yo siempre te digo lo mismo y tú no me crees”, continuó. “Yo te digo que Aleks Syntek ve CHV Noticias y tú me dices ‘debe ser una broma'”, agregó.

“Lo ve a través de la página”, respondió Karina. “Bueno, lo vio y me dijo ‘oye, le voy a mandar un saludo a Karina, ¿lo escuchamos?”, continuó Cox antes de revelar la sorpresa.

Tras eso, vino el saludo del mexicano:”¡Hola! ¿cómo están todos mis amigos de CHV Noticias? Soy Aleks Syntek para mandarles un abrazo muy caluroso y en especial un beso para Karina Álvarez y todo el equipo”, dijo el cantante el video.

Luego de reírse sin poder creerlo, Álvarez respondió “qué ganas de abrazarlo a través de la pantalla por último. Qué gracioso, te pasaste”.

Finalmente, Álvarez dijo “no le preguntaron lo más importante… ¿cuándo va a venir a Chile?”, mientras que Cox concluyó con que “no se lo preguntamos… pero ese dato te lo consigo cuando quieras”.