“Yo hubiera elegido que no…”: Marido de Pampita sinceró su posición por amorosa declaración de Benja Vicuña

Una nueva arista se sumó este jueves a la polémica que levantó Benjamín Vicuña en la última edición de los Premios Martín Fierro, donde se mostró agradecido con Argentina y dedicó unas palabras que muchos, especularon, fueron dirigidas a Carolina ‘Pampita’ Ardohain.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar; me dio mis hijos y me dio un amor”, dijo en la ceremonia, generando risas disimuladas entre los presentes, según se evidenció en la transmisión.

Marido de Pampita: “Fue incómodo”

Aún cuando la premiación fue el pasado domingo, los dichos siguen generando repercusiones, pues este jueves fue el propio esposo de Pampita, Roberto García Moritán, quien rompió el silencio y se refirió en torno al actor nacional.

Sin adornos, el político y empresario sostuvo que el momento “fue incómodo, yo hubiera elegido que no pasara”. “La situación me tomó un poco por sorpresa. Pero yo no conozco mucho a Benjamín: Soy el padrastro de sus hijos, soy el tipo que está con ellos todo los días”, admitió en conversación con América TV.

“Sinceramente, creo que él empezó a decir algo con lo que después no se sintió representado y no terminó de redondear la idea. Y al no haber terminado de redondear la idea y el morbo de los directores del Martin Fierro en poncharla a Caro, que vive con esa sonrisa y esos ojos iluminados, generaron un montón de confusión”, añadió.

Por otro lado, García reconoció el profesionalismo de Vicuña y celebró galardón que recibió. “Es un gran actor y me alegró que haya ganado. (…) La sonrisa de Bautista (hijo de Vicuña y Pampita), el abrazo que se dio con su padre y su madre para mí, es suficiente motivo de alegría como para que cualquier error de interpretación no tenga mayor relevancia“. expresó.

“No vengo a reemplazar a nadie”

Sobre las numerosas interpretaciones en torno al uso de la palabra “amor” por parte del actor, además, dio una contundente respuesta. “Vamos a suponer que se hubiera referido a Caro. Bueno, fue muy importante la historia de ellos. Tuvieron muchas cosas y van a estar unidos. Yo voy a tener que ser un compañero por el resto de su vida”, puntualizó.

Finalmente, el marido de Pampita recalcó que “no viene a suplantar a nadie”. “Yo vine acá a ser el marido de Carolina, a ser un compañero y un buen ejemplo para los hijos de Benjamín y Caro y el mejor padre posible para mis hijos”, concluyó.