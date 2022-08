“Trabajé muchos años gracias a eso”: Rocío Marengo recordó polémica por piscinazo de Tonka Tomicic en Viña 2006

En capítulo de este domingo de El Discípulo del Chef , de Chilevision, Rocío Marengo se refirió a la recordada situación que vivió con Tonka Tomicic, después de que la animadora de Canal 13 ganara el certamen a Reina del Festival Viña del Mar en 2006.

La modelo y bailarina trasandina fue acusada, en ese entonces, de arruinar el piscinazo de la ex animadora del desaparecido matinal Bienvenidos, porque le pidió a dos niños que se lanzaran al agua, al mismo tiempo que la conductora de televisión. Esto generó un tenso momento que detalló en el programa de cocina de Chilevisión.

“¿Cómo no me voy a acordar? Toda la vida he cargado con esa mochila de los niños. Años sin poder escuchar la palabra cabros chicos, porque me decían ‘tiró a los cabros chicos’”, confesó Marengo.

“Yo les voy a contar la verdad, Tonka no venía, no se tiraba a la piscina y empezaba el programa, yo trabajaba en La Movida del Festival. Yo les dije a unos cabros chicos ‘por qué no se tiran a la piscina’, yo llego al programa y digo que no estaba Tonka y que había unos niños y listo”, confesó.

“Los niños decían que no, culpa de ellos, no querían, y de repente llega Tonka, se tira y los niños también”, afirmó entre risas la argentina. “Lo entendieron mal”, señaló Karen Bejarano, quien la acompañaba cuando detalló el hecho.

“Y yo les digo ‘ahora no’, y yo salí corriendo, se equivocaron, yo no tengo la culpa… Tonka, perdón, yo no tuve nada que ver, te lo juro, me culparon, yo fui una víctima como tú”, agregó sorprendiendo con sus dichos.

Finalmente, en relación a su carrera, aseguró que “trabajé muchos años gracias a eso”. “Tu popularidad se elevó”, complementó Bejarano.

Puedes ver el momento acá.