Rocío Marengo entrega detalles de su quiebre sentimental tras 8 años: “Trato de ser fuerte y valorar la vida”

Respecto de sus deseos de ser madre, la modelo indicó que "es muy pronto para pensar en otra relación. Y menos buscaría para ser mamá. Yo puedo volver a intentar ser mamá sola. No necesito un hombre. Claro que si no supero esta crisis me gustaría encontrar un compañero de vida".