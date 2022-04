Tras enterarse de que se convertiría en madre, Rocío Toscano no ha dudado en compartir con sus seguidores su proceso de embarazo y luego el crecimiento de sus dos mellizos a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Twitter, la actriz ha contado cómo la experiencia la ha cambiado desde el nacimiento en febrero de 2021, se ha descargado con respecto a la ausencia del padre de los pequeños y ha mostrado su felicidad luego de que Alma y Luca cumplieran un año, a quienes festejó con un tierno mensaje de celebración.

Sin embargo, dar el paso a la maternidad ha sido un proceso del que no estuvo segura desde un comienzo. En conversación con Daniela Palavecino en un live de Instagram, la artista relató que pensó en abortar luego de enterarse de que tendría mellizos.

“Fue un balde de agua fría”, dijo. La actriz de Verdades Ocultas explicó que llevaba más de dos años sin cuidarse y que junto a su pareja lo habían conversado, por lo que estaban al tanto de que era una posibilidad.

Lee también: “Jamás he sido patas negras”: Viñuela responde a Argandoña por supuesto triángulo amoroso con Le Roy y Velasco

De todas formas para ella fue un gran impacto cuando, tras estar con atraso, un test de embarazo salió positivo. “Mi mamá feliz y yo en shock. ‘Cagué, cagué, cagué’. Yo lo único que quería era andar en bicicleta por todo Chile, viajando, quería seguir actuando y sentía ‘cagué’”, reveló.

Además, al enterarse de que estaba embarazada de mellizos, contó que “pensé en abortar, estuve apunto. Estuve en una charla de mujeres que acompañan a mujeres a abortar. Lo pensé, estuve a punto y no. Me arrepentí, me cagué de miedo. Dije ‘cómo voy a cargar con esto toda la vida’, no quiero esa carga emocional, no la necesito”.

Sobre las razones que finalmente la llevaron a desistir, explicó que “tenía miedo de cargar con el karma, eso de qué hubiese pasado. Y dije ‘esto se me presentó, tengo a mi familia que me apoya, estoy bien económicamente, todo va a estar bien”.

Finalmente, aclaró que “yo no soy así como provida y eso, pero ya hasta los había imaginado entonces no quería interrumpir esa cosa que florece dentro de una”.