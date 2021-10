Luego del nacimiento de sus gemelos, la actriz Rocío Toscano se ha encargado de mostrar el proceso de su maternidad y todos los cambios que esto trae consigo, inspirando a otras mujeres.

Fue en dicho contexto que la joven decidió hacer hincapié en una situación que le llamó particularmente la atención luego de compartir una historia en Instagram, en la que mostró cómo se encuentra su abdomen luego del nacimiento de sus hijos y lo diferente que éste luce previo a su embarazo.

Mediante una nueva publicación volvió a compartir esta foto, pero sumado a otros tres relatos de mujeres que han pasado por la misma situación y que hasta el día de hoy no logran aceptar este cambio, ya que incluso algunas aseguraron que sus ex parejas las criticaban por su aspecto o las denostaban diciéndoles, por ejemplo, “globo desinflado”.

“Me llegaron varios mensajes que me angustiaron mucho, sobre todo por lo injusto, rescaté 3 para compartirlos con uds. e invitarlos a reflexionar sobre este tema, de aceptación y autoestima y respeto“, añadió.

El problema principal, según dijo la actriz, es que “algunos hombres, después de toooodo el proceso que una pasa en el embarazo y post parto, proceso hormonal y de vulnerabilidad no menor, me parece que es muy violento lo que relatan estas mujeres y me sobrepasa la actitud nefasta de la gente, en muchos casos, superficial”.

Por tanto, hizo un fuerte llamado a respetar el proceso de cada cuerpo y admirarlo, enfatizando que hay que ponerle fin a la violencia psicológica en la gestación y el post parto, considerando que “no tienen idea de las consecuencias negativas que decirle a tu pareja ‘me da asco tu guata’ puede generar, INACEPTABLE!”.

“DAMOS VIDA! A LA MIERDA CON ESOS COMENTARIOS, QUE VAYAN A PARIR ELLOS!“, concluyó.

El mensaje de Rocío fue aplaudido y compartido por sus seguidoras y seguidores en la red social, quienes además de agradecer las palabras de la actriz, entregaron su apoyo a las mujeres que han sido víctimas de estos malos tratos por el cambio de su apariencia tras el parto.

Esta fue su publicación: