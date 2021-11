La actriz chilena, Rocío Toscano, utilizó su cuenta de Instagram para compartir una serie de historias que evidencian todas las peripecias que vivió junto a sus dos guaguas durante su viaje de regreso a Chile desde Estados Unidos, país donde se radicó hace algún tiempo para el nacimiento de sus mellizos, acompañada de su familia.

Según constató en una de sus publicaciones, “esto es sin duda lo más desafiante que me ha tocado vivir. Cambiarme de país y empezar una vida con dos bebés lo encuentro fuerte. Me dio pánico en su momento, pero fue un minuto y se me pasó”, relató.

Lee también: Adele realizó curiosa solicitud a Spotify para publicar su último disco: La plataforma aceptó

Sin embargo, instantes después dio a conocer una grave denuncia que preocupó a sus seguidores y seguidoras. De acuerdo con lo que contó, fue víctima de una agresión sexual mientras se encontraba en Miami, ciudad donde hizo escala para continuar con su viaje hacia territorio nacional.

“En Miami intentaron violarme con mi hijo en brazos. Pero me salvé gracias a dos turistas. Lamentablemente otra chica no corrió con la misma suerte”, expuso.

Asimismo, indicó que logró identificar al individuo responsable, permitiendo así su detención.

Posteriormente, la actriz detalló los objetos con los que viaja para radicarse finalmente en Chile. Pero fue precisamente por eso que vivió un problema con la aerolínea en la que compró los pasajes.

Lee también: Wanda Nara y los detalles de la crisis con Icardi: “Mi enojo me llevó a tener una mirada machista”

En primera instancia, acusó que Latam Airlines no la dejaba viajar con sus hijos. Pero en otra historia, aclaró que “me hicieron pagar tarifa adulto a mis bebés, y me quieren cobrar más de 1.000 dólares más”.

Detalló que la empresa “me terminó cobrando más de 2.000 dólares por los bebés y 150 por una maleta adicional”. Visiblemente molesta por esta situación, aseguró que interpondrá una demanda en contra de la compañía, tachándolos de “ladrones, estafadores e inoperantes”.