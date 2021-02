Rocío Toscano contó cómo han sido sus primeros días con sus mellizos Alma y Luca luego de convertirse en madre el pasado 14 de febrero.

En conversación con LUN, la actriz contó sobre su experiencia que “es hermoso. Nunca me imaginé que la sensación era tan intensa. No soy la misma desde que los tuve”.

Toscano viajó a un hospital de Parker, Colorado, para realizar el parto en compañía de su familia, que reside en Estados Unidos.

Además, indicó que los bebés ya tienen su nacionalidad: “Mientras estaba en el hospital vino una asistente social y ahí mismo inscribí a mis hijos en el registro civil, sin moverme ni esperar nada, ni esperar al papá. Así que ya tengo el trámite hecho, mis hijos ya son norteamericanos”.

Sin embargo, explicó que planea volver a Chile y que sus hijos tengan doble nacionalidad: “Aún no sé que voy a hacer en el futuro. En mi familia están chochos que pienso que será duro cuando me vaya. Porque esto no es que todos vivamos en Chile me tomo un avión y listo, en mi caso son 9 mil kilómetros de distancia”, cerró.

