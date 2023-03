Rocío Toscano reveló delicada situación de salud mental que la alejó de redes sociales: “He desaparecido mucho”

Luego de un largo tiempo alejada de las redes sociales, Rocío Toscano volvió a estar activa y reveló el motivo que la mantuvo ausente y sin publicar contenido en plataformas.

“Me siento demasiado feliz, no lo he contado pero he desaparecido mucho en Instagram porque estuve con una depresión muy fuerte y sufro de ansiedad“, señaló en una historia.

Así, acostumbrada a compartir momentos de su vida, como el crecimiento de sus hijos mellizos y su acontecer cotidiano en el sur, ahora, la actriz ocupó su vitrina para hablar sobre un tema tan importante como lo es la salud mental.

Por tal motivo, junto con dar a conocer su diagnóstico, también contó a sus seguidores que se encuentra en un tratamiento de psicoterapia, lo cual le ha permitido enfrentar el trastorno con una profesional

“Con ayuda de mi psicoterapeuta @paolasswinburn_psicoterapeuta (que la abandoné justo cuando estaba entrando en el hoyo) he podido asomar la cabeza a un mundo lleno de posibilidades“, explicó.

Siguiendo esa línea, Toscano señaló que “haber tomado terapia ha sido un nanai al alma”. “Junto con eso me puse un objetivo claro y, desde hoy, empiezo a trabajar por ello“, anunció.

Finalmente y, para recalcar que está en pleno proceso de sanación y recuperación, aclaró que, “aunque sea el primer día, es un gran logro para mí”, haciendo alusión a un cambio de hábitos que detalló en su cuenta y que consiste en darse una ducha fría por la mañana, hacer yoga, desayunar y ponerse a trabajar.

Revisa la historia a continuación: