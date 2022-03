Sin duda, ha sido una noticia que estremeció al mundo musical: la muerte del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins. La banda se encontraba en medio de su gira por Sudamérica, específicamente en la capital de Colombia, Bogotá, cuando se conoció del triste deceso.

Esa misma noche, Foo Fighters se iba a presentar en el Festival Estereo Picnic, pero la productora del evento debió suspenderlo. Posterior a eso, se proyectó un mensaje en el escenario que informaba la triste noticia al público asistente.

El mundo de la música también reaccionó ante la partida del artista a sus 50 años y distintas figuras han manifestado su pesar, entre ellas nombres como el ex beatle Ringo Starr; el integrante de Rolling Stones, Mick Jagger; el ex guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page; y el actual Queen, Brian May.

Por su parte, el baterista de Dream Theater, Mike Portnoy, publicó en su cuenta de Twitter fotografías junto Taylor y compartió su conmoción por la partida del músico: “Estoy absolutamente destrozado… mis más profundas condolencias a sus compañeros de banda y familia”, escrbió Portnoy.

God bless Taylor peace and love to all his family and the band peace and love. 😎✌️🌟❤️🎶🌈☮️ pic.twitter.com/wn2izxn4Vd — #RingoStarr (@ringostarrmusic) March 26, 2022

So incredibly sad to hear of the passing of Taylor Hawkins. My thoughts are with his family and the band at this time. pic.twitter.com/wueydCu5gw — Mick Jagger (@MickJagger) March 26, 2022

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Brian Harold May (@brianmayforreal)

In absolute shock & disbelief over the the passing of Taylor Hawkins. I’ve always had so much admiration for him. Amazing drummer & a gem of a guy who was always fun to be around. I’m absolutely gutted…my deepest condolences to his bandmates & family 😥🙏 #RIPTaylorHawkins pic.twitter.com/a3X0k2AqYW — Mike Portnoy 🤘 (@MikePortnoy) March 26, 2022

Quien también se hizo presente con unas emotivas palabras fue Tom Morello, integrante de Rage Against the Machine. “Me encantó tu espíritu y tu imparable poder de rock. Descansa en paz amigo mío“, escribió en redes sociales. A él se sumó el baterista de Metallica, Lars Ulrick, y Steven Tyler, de Aerosmith.

God bless you Taylor Hawkins. I loved your spirit and your unstoppable rock power. Rest In Peace my friend. pic.twitter.com/AkiRLF2L3e — Tom Morello (@tmorello) March 26, 2022

Thank you Taylor.. Thank you for always having the biggest warmest smile on your face and for lighting up every room with your infectious energy and good vibes. (1/3) pic.twitter.com/G4SGcvHAqi — Lars Ulrich (@larsulrich) March 26, 2022

En tanto, el líder de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, también se hizo presente y publicó en su cuenta de Twitter un mensaje para los más cercanos del baterista. “Mi corazón, mi amor y mis condolencias están con su esposa, sus hijos, su familia, su banda y sus fanáticos. Nos vemos del otro lado”, dijo Ozzy.

. @TaylorHawkins was truly a great person and an amazing musician. My heart, my love and my condolences go out to his wife, his children, his family, his band and his fans. See you on the other side – Ozzy — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) March 26, 2022

El grupo musical que recientemente anunció su visita a Chile, Guns N’Roses, escribió un breve mensaje para Taylor Hawkins vía Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Guns N’ Roses (@gunsnroses)

Finalmente, otro de los grandes artistas del mundo del rock que despidió a su amigo fue Billie Joe Armstrong, integrante de la banda Green Day. “Nuestros corazones están contigo. Siempre”.