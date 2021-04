Hace dos años que el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, comenzó un especial e íntimo proceso para convertirse en padre adoptivo. A pesar que el jefe comunal de 49 años está soltero, eso no fue un impedimento para decidir adoptar a un niño, niña o adolescente del Sename.

“La paternidad es una parte de mi vida que no está resuelta”, expresó el alcalde para Las Últimas Noticias.

El jefe comunal contó al citado medio, que al igual que muchas personas, tenía prejuicios sobre la adopción. “Hace tres o cuatro años dije: se me están pasando los años, tengo mi vida volcada al servicio público, pero no he construido mi familia. Afronté esa carencia y como muchas personas tenía prejuicios con la adopción. Quién fue la mamá, si venía con una enfermedad, etc. Miraba la adopción con un grado de duda”, expresó.

Pero estos cuestionamientos se terminaron cuando una amiga cercana le contó que decidió adoptar. El alcalde le preguntó acerca del proceso por lo que así, y hace dos años, que participa de las distintas charlas del Servicio Nacional de Menores (Sename) donde los futuros padres internalizan el proceso de adopción.

“Desde que crucé la puerta los funcionarios me trataron con cariño y respeto, respondiendo todas las preguntas, tanto mías como de otros padres. Ellos, con talento y cariño, resuelven las preguntas en cada una de las charlas”, contó, destacando que en esta instancia participan alrededor de 100 personas.

“Hay de todo, gente soltera, con parejas, matrimonios heterosexuales, parejas del mismo sexo, había muchas personas solas y de todas las condiciones económicas. Muchas personas que se preguntaban lo mismo que yo: estoy dispuesto a seguir solo, no. Estoy dispuesto a ser papá, sí. Para mí esto ha sido el viaje más bonito”, declaró.

Finalmente, el jefe comunal expresó que está dispuesto a adoptar a más de un niño, sin importar si es un bebé o un adolescente.

“Yo estoy bien abierto a adoptar un niño o niña más grande, porque muchas veces las personas priorizan a niños o guaguas. También estoy dispuesto a adoptar a más de uno. Yo no estoy casado, pero tengo mi familia. Vivo en una casa donde hay comida caliente todos los días y hay una habitación disponible”, zanjó.