Rodrigo Gallina cuenta cómo han equipado su casa gracias a los canjes: “Ahora les debo muchos lives”

El ex Yingo cambió un departamento en Santiago Centro por un terreno en la comuna de Colina, donde construyeron una vivienda de 94 metros cuadrados. "No tenemos muebles, tenemos todo en cajas", dijo el ex Yingo, quien lleva viviendo apenas una semana en el inmueble.