Roger Waters confirma regreso a Chile con su gira de despedida: Conoce los precios y la fecha de venta de entradas

Considerado como uno de los músicos más importantes e influyentes de la historia moderna, Roger Waters confirmó este viernes su regreso a Chile, a 5 años de su última visita.

Tras una serie de rumores en torno a su eventual regreso, el co fundador de Pink Floyd anunció a través de sus redes sociales que arribará a nuestro país el próximo sábado 25 de noviembre en el Estadio Monumental con su gira This Is Not a Drill (Esto no es un simulacro).

De acuerdo con el artista, se trata de una gira de despedida con la que, supuestamente, se retiraría de los escenarios luego de una extensa trayectoria marcada por obras notables tales como The Dark Side of The Moon y The Wall.

Y es que Chile no podía quedar fuera del trayecto, pues el inglés ha fidelizado a su público nacional viniendo hasta en cuatro oportunidades: la primera fue en marzo de 2002, cuando realizó su primer Estadio Nacional. Cinco años después volvió a presentarse en el mismo recinto, para luego actuar en dicho escenario en 2012 con fecha doble y finalmente en 2018.

Volviendo al presente, el espectáculo que traerá Waters ronda las dos horas y repasa cerca de 25 canciones, la mayoría de su etapa con el cuarteto británico, abarcando gran parte de sus clásicos como Money, Us and Them y Another Brick in the Wall.

Respecto a la venta de entradas, esta será a través del sistema TicketMaster y comenzará con una preventa el próximo 9 de mayo a las 11:00 horas, mientras que la venta general tendrá inicio dos días después. Las entradas tendrán un 20% de descuento para clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia o afiliados a Caja Los Héroes.