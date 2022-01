El pasado lunes fue un día bastante agitado para Damon Albarn y Taylor Swift, luego de protagonizar un duro enfrentamiento en redes sociales luego de unas cuestionadas declaraciones que el vocalista de Blur y Gorillaz realizó en contra de la intérprete de All Too Well.

Lo anterior se produjo luego de una entrevista que el cantante concedió a Los Angeles Times, donde aseguró que la artista norteamericana no escribe sus propias canciones.

“No estoy odiando a nadie, solo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que co-escribe. No significa que el resultado no pueda ser realmente bueno”, fue parte de lo que señaló Albarn.

Esto desató la respuesta de Swift, quien indignada refutó lo indicado por el músico, argumentando que “escribo TODAS mis propias canciones. Tu opinión en caliente es completamente falsa y TAN dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente jodido tratar de desacreditar mis escritos”.

Lee también: “Mi vida es un sueño”: De qué se trata Georgina, el docureality que sigue a la novia de Cristiano Ronaldo

En medio de esta tensión, surgieron las palabras del presidente electo, Gabriel Boric, quien ha sido destacado anteriormente por su fanatismo hacia Taylor Swift. Mediante un tuit, llamó a la artista a no tomar en serio las palabras de Albarn, asegurando que “aquí en Chile tienes un gran grupo de seguidores que saben que escribes tus propias canciones desde el corazón”.

Producto de esta publicación, en redes sociales se desató una ola de memes. Pero al mismo tiempo, los medios internacionales no quedaron indiferentes ante la reacción del futuro mandatario chileno, siendo protagonista de diversos artículos que destacaron su férrea defensa a Swift.

Uno de ellos fue la revista Rolling Stone, quienes enfatizaron que frente a esta bullada polémica, “incluso Gabriel Boric Font, el presidente electo de Chile, salió en defensa de Swift“.

Lee también: “Quiero ser el mejor amor de tu vida”: Camilo Huerta le dedicó romántico mensaje a Marité Matus

Otro medio que reaccionó fue E! Online Latino, desde donde destacaron el fanatismo de Boric. “Cuando decimos ‘fanáticos’ incluimos a nada más y nada menos que al presidente de una nación: Gabriel Boric”, manifestaron.

A estos se suman medios como El País de España y The Washington Post, donde aseguraron que la polémica reunió a los seguidores y seguidoras de Swift de todo el mundo para salir en su defensa, incluyendo al próximo jefe de Estado de Chile.

Even Gabriel Boric Font, the president-elect of Chile, came to Swift’s defense. "Don’t take seriously guys that need to insult or lie to get attention. Hugs from the South, Taylor" https://t.co/kWGvcXc3lN

— Rolling Stone (@RollingStone) January 25, 2022