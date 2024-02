¿Fueron pareja los vocalistas de Miranda? La respuesta a una antigua interrogante

Hace unos años quese especula sobre un supuesto romance entre Alejandro Sergi y Juliana Gattas, dúo insigne que conforma parte de Miranda!, los únicos que se han mantenido durante los 23 años que llevan de carrera.

La prensa argentina ha iniciado rumores sobre la posibilidad de que los cantantes hayan tenido una relación en su pasado y antes de la conformación de la banda.

Es así como en una entrevista, Sergi y Gattas desempolvaron su historia y profundizaron sobre este secreto a voces que circula entre la fanaticada.

Cabe recordar que Miranda! será parte de la parrilla del Festival de Viña 2024 y hará su arribo el segundo día del certamen cerrando la jornada del lunes 26 de febrero.

Además, Ale Sergi será parte del jurado junto a otras figuras como María Becerra y Young Cister.

La relación entre las voces de “Yo te diré”

El dúo fue entrevistado por Infobae, a pocos meses de realizar una presentación que era el sueño para ambos: un show en el Estadio Ferro de Argentina. Momento en que develaron cómo es su relación tras bambalinas.

“Tenemos un vínculo bastante particular y único. No tengo ninguna relación en mi vida parecida a la que tengo con Ale. Si bien a veces me siento muy familiar, no me llevo igual con él que con mi hermano. Tengo una comodidad y una distensión que no tengo con ninguna otra persona, ni con pareja”, explicó Gattas al citado medio.

Por su parte, el vocalista argentino comentó que “en Juliana encuentro la socia ideal. La que cuando yo le propongo algo, ella lo engalana y me lo devuelve más lindo. Es genial así, yo no cambiaría nada. Para mí (Miranda!) ya va a durar por siempre, más allá de lo que hagamos”.

Dicho lo anterior, en el año 2020 fueron entrevistados por la televisión argentina, donde confirmaron que se conocieron un año antes de conformar la banda por un amigo en común y que mantuvieron una relación durante seis meses.

“Nosotros fuimos pareja cuando nos conocimos, nos conocimos y estuvimos en pareja unos seis meses. En ese momento no existía Miranda! como grupo. Nos conocimos, como que nos fascinamos, pero claro, no era que teníamos que ser novios sino ser un grupo, al principio sí, sentimos que algo había, alguna conexión había”, declararon en esa oportunidad.

