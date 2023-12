¡En Saturno! Estos son los romances fallidos que marcaron la historia de Gran Hermano

Durante los casi seis meses de encierro en la casa de Gran Hermano Chile, se formaron once parejas. Algunas aún siguen juntas, otras permanecen como amigos y también están los que prefieren no volver a hablar.

En esa misma línea existieron amores imposibles, que por química o por gusto no funcionaron y quedarán como un recuerdo en el corazón de los seguidores. Estos son los siete romances fallidos que marcaron la historia de Gran Hermano.

Viviana Acevedo y Lucas Crespo: La verdad es que esto realmente no llegó a nada, pero forma parte de la historia de Gran Hermano porque cuando Viviana y Fran Maira se besaron ella aún tenía algo con Lucas, aunque bastante inestable. Fue en ese entonces cuando este último confesó su amor a Viviana y aseguró que era “la mujer más hermosa que había conocido”, pero Viviana nunca lo correspondió.

Jorge Aldoney y Trinidad Cerda: Trini tenía un gran interés en Jorge e incluso ella intentó acercarse a él, pero este fue muy cortante con ella para pedirle que se alejara, después de mencionar que no sentía lo mismo e incluso le dijo a su expareja que seguía enamorado de ella, frente a Trini.

Alessia Traverso y Lucas Cerda: Ella no le confesó nunca sus sentimientos, pero le reveló a Jorge mucho después de entrar al encierro que en un inicio le gustaba Lucas y que Fran Maira lo sabía cuando empezó una relación con él. Luego se dio cuenta que había confundido el cariño que sentía y nunca pasó a mayores.

Lucas Cerda y Icata: Pudo haber sido, pero no se dio. Lucas Crespo dijo que sentía cariño y admiración por Icata y sus compañeros dejaron entrever que le gustaba. Al respecto ella no le cerró las puertas a su compañero y dijo que lo verían fuera del encierro, pero no funcionó.

Ignacia Michelson y Jorge Aldoney: Ella sí fue fiel a sus sentimientos y se le declaró abiertamente a Jorge, quien no le correspondió y le dijo que sólo podría obtener de él una amistad. Ella aceptó y luego Jorge comenzó su relación con Skar.

Scarlette Gálvez y Hans Valdés: De los más recientes romances fallidos del encierro. Ella se lo dijo muchas veces, pero él creyó que era una broma. Skar lloró por él, luego Hans se fue y ella le cerró definitivamente las puertas a una posibilidad de tener algo fuera del encierro.

Pincoya y El Big: Amor y odio. Ese es el resumen de esta relación. Pincoya peleaba con El Big en el confesionario y luego le dedicaba canciones románticas, pero la verdad es que Pincoya está casada y el dueño de la casa más importante del mundo sólo la considera una gran amiga.

