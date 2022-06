“Que me pongan en el sol que me derrito”: Las fotos del romántico viaje de Rosalía y Rauw Alejandro en Grecia

La relación entre Rosalía y Rauw Alejandro está más prendida que nunca. Y es que cada día esta pareja hace demostraciones públicas del amor que se tienen, razón por la cual se han convertido en los preferidos en el mundo del espectáculo.

Muestra de ello fue la publicación de la cantante y compositora española, quien el pasado viernes posteó por sus redes sociales un carrusel de fotos donde se muestra con el reggaetonero en Santorini, Grecia.

“Que me pongan en el sol que me derrito, el mal de ojos q me manden me lo quito”, escribió La Rosalía en su primera publicación por su cuenta de Instagram.

Seguidamente posteó otras fotos acompañadas una leyenda escrita en griego, que al español significan: “Hola, me gustan los tomates y las aceitunas de aquí, y no quiero irme nunca”.

Rauw Alejandro no se quedó atrás y también hizo un par de publicaciones en por la misma red social. “Perdidos por ahí”, escribió el cantante puertorriqueño.

Y en otra publicación, afirmó: “¡Ando por ahí perdido con mi nena y hoy de madruga’ sale música nueva! ¿ Qué más puedo pedir?”.

Ante tan románticas fotos, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y estos fue algunos comentarios que dejaron por la cuenta de sus ídolos: “Nuestra pareja favorita”; “me encantan “; “perfectos”; “ay Dios mío, me derretí”; “ya quisiera que me presuman así”; “vivan los novios”.

Finalmente, entre la cantidad de comentarios, destacaron mucho varios que hacían refrencia a un posible compromiso entre esta pareja: ¿Qué creen? ¿Se viene boda?

