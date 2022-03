Faltan apenas dos días para que el nuevo álbum de Rosalía, llamado Motomami, salga a la luz. Y a pocas horas de ese esperado estreno, este miércoles fue lanzado a las plataformas digitales el videoclip de Hentai, el nuevo single de la artista española que, hasta el momento, no ha estado exento de críticas en redes sociales.

La canción se envolvió en una polémica desde que se conoció su existencia, no solo debido a la letra, sino que además por la poca claridad que tendrían las mismas. Tanto así que muchos y muchas no sabían de qué se trataba o a qué hacía referencia.

Esto incluso llevó a que la cantante grabara un video en TikTok leyendo cada una de las estrofas de Hentai y esclareciendo que su contenido es netamente sexual. En simples palabras, es una “oda” a las relaciones íntimas y que se refiere, principalmente, al aparato reproductor masculino.

Sin embargo, esto no es lo que generó detractores, ya que es un tema natural que debe alejarse de los tabúes impuestos de la sociedad. El punto conflictivo es en relación a una frase en particular de la canción que dice “siempre me pone por delante de esas p*tas”, lo que por muchas y muchos, fue considerado como algo machista.

¿Por qué? Simplemente porque dirigirse con ese descalificativo hacia una mujer, se condice con un insulto degradante que por siglos a estado asociado al género, perpetuando la visibilización de su cuerpo como un objeto.

Muy estético el video de Hentai y que buena voz tiene Rosalia. Pero… una 💩 la letra. — Etto. (@ettore_hsm) March 16, 2022

Cepeda ha dicho hoy una verdad que sí la dice otro u otra aplaudís, pero como la dice él le machacais. Le pese a quien le pese la frase de mierda de Hentai by Rosalía de: “Siempre me pone por delante de esas putas”, es misoginia, es machismo, en insulto a otra mujer. — Eme Ce 🦄💜 (Taylor's Version) -51 días (@maricarmenlove3) March 16, 2022

Escuchar Hentai de Rosalía es la experiencia más extraña que he tenido esta semana — Federico 🔱 (@ffrey42) March 16, 2022

Respecto del videoclip en sí, se ha destacado la imagen que posee y las sutilezas utilizadas para enmarcarse dentro de las referencias sexuales ligadas a la letra.

Un campo naranja, un toro mecánico y una cama en medio de un hipódromo, son parte de los escenarios en que la artista se desenvuelve en esta nueva entrega musical.

A partir del viernes se podrán escuchar las 12 canciones que serán parte de Motomami. Por mientras, se puede disfrutar de Hentai o Saoko, adelantos ya disponibles en Internet.

Revisa el videoclip de Hentai a continuación: