Este viernes Rosé, la vocalista principal de BLACKPINK, debutó como solista con su primer disco, R.

El trabajo fue dado a conocer a las 02:00 de la mañana (hora chilena) y está compuesto por dos canciones: On The Ground y Gone.

Su incursión como solista había sido anunciada en enero pasado a través de un video con un adelanto del segundo tema.

Previo al lanzamiento, la artista dijo en una conferencia de prensa transmitida en directo que algunas canciones son como el destino, que grabó Gone hace dos años y que le comentó a su productor que le encantaba.

Por eso, después de trabajarla mucho deseó compartirla con sus fans. Algo similar ocurrió con On the Ground, con la que sintió una atracción inmediata tras empezar la grabación hace algunos meses.

Debido a la popularidad tanto de la banda coreana como de cada una de sus integrantes, el disco ha alcanzado 20 millones de reproducciones en 8 horas.