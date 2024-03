Rosemarie Dietz sufrió feroz desaire de reconocida actriz de televisión: “Poco humilde”

Rosemarie Dietz reveló en sus redes sociales un desagradable momento que vivió por parte la reconocida actriz Ximena Rivas.

De acuerdo con la ex Mekano, todo habría sucedido cuando se encontró la figura televisiva en la calle y se acercó a ella para comentarle que era su fan.

El descargo de Rosemarie Dietz

De acuerdo con un pantallazo publicado por Infama, que ya no está disponible en el perfil del rostro de televisión, Dietz compartió un descargo en sus historias de Instagram luego del encuentro con Rivas.

“Cuando chica me encantaba verte en las series y mi novela favorita Tic Tac, pero al conocerte ayer fuiste tan engreída y pesada que me lleve una desilusión enorme“, comenzó el escrito acompañado de fotos de la actriz.

De acuerdo con el testimonio, todo habría ocurrido en un local de Valdivia, cuando la ex Mekano reconoció a la actriz en el lugar, a lo que decidió acercarse y consultar si efectivamente era ella.

Luego de que Rivas confirmó su sospecha, Dietz le habría pedido que se acercara para hablar con ella y comentarle que era fan de su telenovela. Sin embargo, la intérprete le respondió que no porque estaba apurada.

“Fue tan pesada y arrogante que te juro que me sentí mal. O sea hasta el día de hoy que me siguen reconociendo en las calles y jamás he dicho que no por una foto. Poco humilde y falta de respeto, porque pude haber sido yo o cualquiera. Te creí la raja y saliste como en dos telenovela”, terminó el descargo.

Síguenos en