Rosemarie Dietz revela cómo perdonó a su pareja tras infidelidad: “Sabía que él era una buena persona”

Rosemarie Dietz, recordada por su participación en el programa Mekano, actualmente se encuentra radicada en Valdivia donde vive junto a su pequeña hija Catalina, fruto de su relación con el empresario Cristóbal González.

La llegada de su primogénita no sólo ha entregado alegría a su vida, sino que también fortaleció a la pareja tras vivir una fuerte crisis a comienzos de 2021.

“Ambos nos ocupamos de ella, me siento súper acompañada, podría decir que me gané el loto con mi marido y mi hija. Me siento feliz“, dijo en entrevista con LUN.

Recordemos que en febrero de 2021, la ex bailarina reveló en su cuenta de Instagram que puso fin a la relación con González producto de una infidelidad. “Él me ilusionó, me enamoró, me prometió muchas cosas, pero resulta que tenía a la scort que le paga”, dijo en ese entonces.

Sin embargo, todo esto habría quedado atrás tras el nacimiento de su hija y actualmente continúan juntos a pesar de los problemas. “La vida sigue y yo lo perdoné. Primero hay que saber perdonar. Yo lo perdoné con todo mi corazón. Obviamente, una (infidelidad) nomás. Dos, no hay chance”, señaló.

Consultada sobre cómo vivió este proceso, Dietz sostuvo que “yo sabía que él era una buena persona, sabía que era un hombre trabajador… Entonces, dije ‘pucha, no voy a perder esa oportunidad de ser feliz con un hombre que es responsable, que es un hombre bueno’. Tampoco lo voy a tirar a la chuña a nadie, porque era mío, era para mí“.

“Yo creo en el amor y siempre voy a creer, porque Dios es amor. Entonces, ¿por qué no intentarlo? Las personas nos equivocamos. Lamentablemente, de alguna u otra manera, nos equivocamos”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “siempre es bueno dar una segunda oportunidad y crecer con esa persona, si es que hay amor. Porque si no hay amor, no pasa nada. En el minuto en que yo decidí perdonarlo, realmente estuve segura de que quería una vida con él”.

“Si iba a estar con él, no iba a seguir dándole a la cuestión, de que tú hiciste esto, que yo hice esto otro. De hecho, nunca más tocamos el tema. Me di cuenta de que hay cosas más importantes“, complementó.

