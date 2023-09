Rubén se puso serio con Eskarcita en Gran Hermano: “Si tengo que retar, lo haré”

Mientras ordenaba su cama, Rubén intentó iniciar una conversación con Eskarcita, donde le advirtió si es que en algún momento él le decía algo o la retaba, no tenía que tomárselo de manera personal. Ante eso, la jugadora recién ingresada a Gran Hermano Chile, no dejaba de cantar y bailar mientras el ex carabinero, luego le respondió y estuvo de acuerdo con él.