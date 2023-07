“Tienes la barra brava más grande”: La curiosa teoría de Rubén para despejar las inseguridades de Trinidad

Los ánimos al interior de Gran Hermano Chile están cada vez más tensos. Y es que la reciente eliminación de Francisco Arenas despertó la inquietud del resto de los jugadores, quienes teorizan sobre lo que podría ocurrir en el futuro.

Recordemos que el ex participante de 61 años abandonó la casa más famosa del mundo con un 71% de los votos, luego de enfrentarse a un difícil proceso junto a sus amigas Constanza Capelli y Jennifer Galvarini.

La cantidad de jugadores va disminuyendo cada vez más, por lo que los participantes comienzan a pensar en estrategias de cara a las próximas semanas.

“La barra brava más grande de la casa”

Durante la madrugada de este lunes se generó una particular conversación en una de las habitaciones, donde se encontraban Jorge, Rubén, Francisca, Viviana, Trinidad, Skarleth y Alessia.

Trinidad Cerda, quien en las últimas semanas ha protagonizado diversas polémicas con Constanza, se puso en el contexto de enfrentar nuevamente una placa de nominación y quedar en riesgo de abandonar el reality show de Chilevisión.

“Si me voy yo, me voy contenta y las quiero ver a todas con su florcita en el pasillo”, dijo la actriz y tripulante de cabina que se ha salvado de la eliminación en tres ocasiones.

Ante esto, Rubén le aseguró a Trini que no abandonará la competencia porque tiene “la barra brava más grande de toda la casa”.

“¿Por qué piensas así, Rubencito?”, preguntó Cerda, a lo que el ex carabinero respondió “porque tú has salido invicta tres veces seguidas y has salido primera, que no te creas el cuento es otra cosa“.

Mira el momento acá: