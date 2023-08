“Está picado porque…”: Rubén soltó la cocina pero no aguantó tirar indirectas a sus compañeras en Gran Hermano

Viviana Acevedo regresó por apenas unos segundos a Gran Hermano pero, al parecer, bastaron apenas 3 palabras para provocar un inédito cambio en la casa: “¡Suelta la cocina!”, le dijo a Rubén Gutiérrez, logrando lo impensado. En ese sentido, fue esta jornada de viernes cuando el jugador decidió dar un paso al costado y cedió el espacio que ocupaba casi a diario para alimentar a sus compañeros. Jugadores como Pincoya habían reclamado cierto “autoritarismo” por no ceder el espacio y finalmente este viernes lograron cocinar. Sin embargo, esto no impidió que el ex carabinero lanzara “algunos palos” a las nuevas chefs. “Él está picado porque le quitaste el puesto”, advirtió Jennifer a Skarleth.