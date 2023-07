“¿Por qué lo hizo?”: Rubén emocionó a sus compañeros tras revelar detalles de su antigua relación amorosa

En el marco de una nueva actividad que realizaron los participantes de Gran Hermano Chile, Rubén emocionó a sus compañeros tras compartir emotivo y triste testimonio de su antigua relación amorosa, que terminó tras la muerte de su pareja.

Durante la tarde de este domingo, la voz de la casa-estudio pidió que todos sus jugadores comentaran que le dirían a sus ex. En ese sentido, el ex funcionario de Carabineros comenzó diciendo que lleva “cuatro años soltero, no me ha interesado conocer a nadie… No siento el aprecio como lo sentía antes“.

En la misma línea, explicó que su ex pareja “era una mujer muy reservada, poco demostrativa. Yo era el de piel. Como que juntábamos mucho, vivimos buenos momentos”.

Asimismo, detalló que “soy de esa clase de hombre que mi poco tiempo libre era disfrutar, que se pudiera una sonrisa. Si teníamos que ir a la playa, íbamos; si teníamos que ir a Fantasilandia, íbamos, era 4 x 4. Al final, en la noche no teníamos tantas ganas de salir, así que nos quedábamos zeta“.

También contó cómo se conocieron y reveló que “no la busqué por el ámbito sexual, nosotros armamos una conexión”. “Sentí cosas, yo venía saliendo de mi primera relación en el servicio militar, en Chillán; la conocí, se armó una amistad, se armó un lazo, 4×4, era en Linares”.

¿Qué le diría?

Tras comentar de forma breve su actualidad emocional, Rubén reveló “lo qué haría por verla 10 segundos: Si tuviera que entregar mi corazón, lo haría; si tuviera que entregar alguna extremidad, lo haría, por el hecho de poder hablar con ella”.

De esta manera, comentó que le diría “¿Por qué lo hizo?”. En ese sentido, reveló que “entré en depresión, subí en ansiedad. Yo era un cabro súper deportista, estaba en proceso de la Selección Chilena por el tema del basquetbol. Sólo pensaba en deporte, entrenar, correr treinta kilómetros diarios”.

También argumentó que “hacía bien las cosas, siempre fui un hombre honesto, si podía ayudar, ayudaba. Pero la caída de que tú puedas tocar el cielo, sientes que vas a llegar al Sol y caes de cara por nada. Es una decepción muy grande porque te das vueltas en la cabeza y dices ¿por qué?”.

Además, comentó que, en ocasiones, sintió culpa por el lamentable hecho. “Ella tuvo una depresión endógena, me echaba la culpa porque si tu te acercas suficiente, o no te puedes acercar mucho más, porque siempre estaba la restricción de cambiar de tema y no poder decirle que tenía esa cercanía, creo que me podía echar la culpa en ese aspecto”.

“Que ponga esa barrera y no atravesarla, dejarla estar y quedarte conforme con que te den las gracias por los momentos juntos“, continuó.

Para cerrar, Rubén afirmó que dio lo mejor de sí y que no es algo que se supera. “Tienes que vivirlo, día a día, acá (en la cabeza). Teníamos proyectos, todo”, contó.

Revisa el momento aquí: