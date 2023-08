¿Favoritismo? Rubén guardó 2 abundantes platos de comida en secreto y revivió cizañera teoría

Mucho se ha hablado sobre el rol que se adjudicó Rubén en la cocina de Gran Hermano Chile, siendo prácticamente el único jugador que ha podido preparar comida para él y sus compañeros desde el inicio del reality. Pero un problema principal por el que se le ha cuestionado y que incluso lo mencionó Pincoya en la pelea alusiva al uso de este espacio de la casa, tiene que ver con la falta de repartición equitativa de los alimentos. Esta situación podría haber quedado al descubierto en el almuerzo de este martes, ya que se pudo ver el momento exacto en que el ex carabinero sirvió los platos. Hubo dos en particular que quedaron repletos de tallarines y con tres pedazos de pollo, mientras que el resto solo tenía un trozo de menor tamaño. Y ojo, porque eso no es todo, ya que guardó ambas preparaciones en el mueble y las ocultó con un paño. Uno de ¿Alguien se habrá dado cuenta?