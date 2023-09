¿La intenta impresionar? Rubén pone las cartas sobre la mesa en particular charla con Eskarcita

La mañana de este lunes la casa de Gran Hermano amaneció con el ambiente un poco más relajado que los días anteriores, por lo que los nuevos participantes pudieron relacionarse más cómodamente por la casa y descansar.

En este sentido, las cámaras de Pluto TV mostraron a Eskarcita desayunando en el sillón junto a Rubén con quien tuvo una larga conversación, instancia que el compañero aprovechó para “tirar” el currículum completo y contar detalles de su vida y forma de ser.

Rubén dejó las cartas sobre la mesa

“Soy muy buena persona, tengo un buen corazón, pero no para cualquiera. Llevo 5 años soltero, si he conocido harto, mi tiempo lo he dedicado en mi familia, en conocer y trabajar”, contó Rubén a su nueva compañera.

Sobre la misma, el jugador comentó humildemente que una característica negativa de él era ser trabajólico. Respecto al tema de su vida en familia en el futuro, Rubén le aclaró a Eskarcita que le gustaría estar con alguien “de perfil bajo”, frase que la joven cuestionó inmediatamente.

“Ah, tú tení que ser el que resalta, yo no estoy para levantar a nadie (…) Si tú tienes que mirar para abajo, ese es el tema”, le respondió Scarlette a lo que Rubén le explicó que las mujeres eran las que solían tomar esa actitud superior.

El lado divertido de Rubén

“Soy de esos que agarro mi mochila y me voy, me gusta no ser rutinario“, le contó a Scarlette mientras le relataba las actividades que suele hacer los fines de semana junto a sus hermanas con las que vive.

Asimismo, el participante agregó: “Soy divertido igual, soy chistoso, bueno para la talla, pero bien. Me gusta reírme, me gustan los buenos momentos”.

Como no todo puede ser perfecto, Rubén terminó de realzar sus dotes analizando sus cosas no tan bueas. “Soy terco sí, llevado a mis ideas, cuando la cag…, la cag… a fondo. Después agachar cabeza y pedir disculpas nomás“, cerró.

