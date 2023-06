El motivador mensaje de Rubén tras dolorosa muerte de ex pareja: “Hay que ver más allá de lo que te rodea”

Un emotivo momento se vivió en las primeras horas de Gran Hermano Chile, el reality show de Chilevisión que ha acaparado las miradas de la audiencia en todo el país.

El protagonista es Rubén Gutiérrez, carabinero en situación de retiro temporal oriundo de Yungay, que atravesó un muy doloroso momento hace casi cuatro años.

El joven de 26 años se sinceró en una conversación con sus compañeros en la casa estudio, y relató que “hace cuatro años tuve una pareja. Nunca había convivido con alguien”.

“Llevaba como un año y medio de relación y me dijo que iba a ser papá. Cuando me dijo fue como ‘wow, genial. Vamos a arrendar una casa y vamos a convivir’. (Estaba) todo bien”, agregó.

“Cambió mi vida”

Rubén contó que con su novia vivían momentos muy agradables los fines de semana, que eran los únicos días que se podían ver por motivos labores, y que incluían viajes a la playa y a otras ciudades como Viña del Mar o La Serena.

“No hablábamos de trabajo y ella no hablaba de cosas malas”, señaló. Sin embargo, todo cambió cuando recibió un llamada de parte de su suegra, quien no tuvo más opción que informarle lo ocurrido.

“El 18 (de diciembre) a las 07:57 recibo una llamada de la mamá de ella (su pareja). Estaba llorando y (me dice) que la Claudia se había ahorcado. Ahí cambió mi vida. No lo podía creer. Agarré mi auto y me iba por la Alameda, pero estaba tiritando y el auto zigzagueando y dije: ‘No puedo manejar así'”, afirmó.

“Hay que ver más allá de lo que te rodea”

Las palabras de Rubén dejaron anonadados a sus compañeros, quienes admitieron estar sorprendidos por lo alegre que era a pesar del terrible suceso. “Tienes un angelito que te cuida”, le comentó Ariel.

Ante esto, el jugador de Gran Hermano Chile aconsejó a los presentes y recalcó que “hay momentos muy drásticos como estos y hay que convivirlos, espero que a nadie le pase, pero que no lo vea como ‘hasta aquí llega mi momento y quiero desaparecer porque era mi todo'”.

“Hay que ver más allá de lo que te rodea. Tómalo como un aprendizaje, pero sigue tu vida y lucha. Vas a tener momentos de quiebre, pero sigue avanzando y mostrando tu sonrisa, porque veo que aquí todos tienen una sonrisa encantadora”, concluyó.