“¿Tú crees que voy a mentir?”: Rubén alertó que Francisco habría sacado una porción extra de pollo en GH

La comida no deja de provocar conflictos y confusiones al interior de la casa de Gran Hermano Chile. Esta vez, fue Rubén Gutiérrez quien acusó a a Francisco Arenas de haber sacado una porción extra que, supuestamente no le correspondía, durante la hora de almuerzo. Así se lo manifestó a Lucas Crespo en medio de una converación en su habitación, donde aseguró que lo emplazó por la porción que tenía en su plato. “¿Tú crees que voy a mentir? Yo no voy a decirte nada que no he visto“, aseguró Gutiérrez, ante la incredulidad de su compañero.