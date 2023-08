Rubén se molestó por cálculo de compra semanal y lapidó a Skarleth: “Confórmate con lo que hay”

Este lunes se vivirá una nueva compra de supermercado en Gran Hermano Chile, con un presupuesto más acotado que la semana anterior. Un desafío que al parecer le tocará enfrentar a Raimundo, quien es el que más recientemente ingresó al reality. Por lo mismo, tanto él como Rubén, Jorge y Lucas, conversaron sobre lo que hay que adquirir en alimentos. Así el ex carabinero mencionó algo que no todos sabían, y es que “se van reduciendo todos los productos semanalmente. Cuando se va uno, se va reduciendo”, dijo, por lo tanto, esta semana “no va a haber tres (harinas) diarias ni cagan…”. Ante esto, Skarleth propuso ir a pedir más harina al confesionario, lo que fue lapidado por Rubén. “No si el confesionario no trae nada, he pedido tantas cosas y no trae nada… confórmate con lo que hay, en pocas palabras”, sentenció.