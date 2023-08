"Eso es bonito, pero...": Rubén se la jugó para conquistar a Vivi y ella lo dejó helado con esta frase

Rubén se la jugó con todo para conquistar el corazón de Vivi y le confesó sus sentimientos para posteriormente invitarla a una cena romántica. Sin embargo, ella lo dejó en la friendzone. El ex carabinero mantuvo una profunda conversación con la profesora y le sinceró que “te encuentro una mina increíble (…) eres la mujer más linda de acá”. “Hace cuatro años que no abría mis sentimientos (…) me gustaría conocerte más”, continuó antes de invitarla a comer. Ella, en tanto, le respondió que “yo igual te encuentro una persona única aquí, eres súper atento, muy detallista, muy tierno, y eso es bonito, pero yo te veo solo como un amigo”. ¿Aceptó la salida?