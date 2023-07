Los rumores eran ciertos: Confirman que Gala Caldirola abandonará Chile tras 7 años en nuestro país

Tras una serie de especulaciones en redes sociales y programas de farándula, finalmente se confirmó un inesperado rumor que guardaba relación con Gala Caldirola: En agosto abandonará Chile.

Así lo reveló su propio amigo y representante, Suro Solar, quien entregó algunos detalles de la noticia al asegurar que la partida de la modelo a España será apenas dentro de unos días.

“La próxima semana nos vamos de Chile”, aseguró en conversación con Página 7, aunque no entregó mayor información sobre los planes que tiene en Europa, junto con la ex chica reality.

Fue la periodista Paula Escobar quien dio la primicia en su programa web Que lo digo, donde afirmó que Caldirola regresaría al país ibérico junto a su hija Eliz, fruto de su relación con Mauricio Isla.

Por otro lado, cabe mencionar que el arribo de la influencer a nuestro país tuvo lugar en 2016, cuando llegó para participar de un reality show junto a figuras como Joaquín Méndez, Oriana Marzoli y Marco Ferri.

Así, tras vivir durante 7 años en el país, la ex pareja de Mauricio Pinilla tuvo su despedida esta semana, donde incluso se mostró llorando en algunos registros que subieron sus cercanos a redes sociales. “¡Oh, Gala no se va! ¡No se va, no se va! ¡Gala no se va!”, le gritaron sus amigos.