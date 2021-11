Durante las últimas semanas, los nombres de Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia “China” Suárez, han resonado en el área del espectáculo por un supuesto triángulo amoroso que generó controversia. Situación que se destapó a través de Instagram con historias que subía la esposa de Icardi a su cuenta, dando a conocer que estaría soltera.

Las alarmas de una tercera persona en discordia se encendieron cuando la mujer publicó la frase “otra familia más que te cargaste por zorra (sic)”.

La situación fue abordada por China Suárez, quien en la misma plataforma indicó que “lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que están separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”, fue parte de lo que dijo en su declaración.

Por su parte, Icardi en medio de la polémica se dedicó a reforzar su amor por Wanda a través de redes sociales, publicando fotos en las que aparecen juntos. Una de ellas tenía como descripción la siguiente dedicatoria: “Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te Amo”.

Sin embargo, ahora esta imagen compartida por Icardi ya no se encuentra disponible en Instagram. Es decir, fue borrada.

Pero, ¿quién es Wanda Nara?

Según recogen medios trasandinos, como Aire de Santa Fe, el inicio de la carrera de Wanda Nara en televisión se dio por una polémica que la vinculó a Diego Maradona. En ese entonces, habría sido vista en un aeropuerto junto al jugador y con ropa interior que correspondería al fallecido futbolista.

Posterior a ello, a sus 19 años protagonizó una portada de la revista Paparazzi con el titular “Virgencita mía”, posando con una tela celeste que cubría su cabeza y pecho. En esa publicación, Nara aseguraba que era virgen y que dicha condición íntima la cambiaría por Pablo Echarri.

Con el pasar del tiempo, la modelo se mantuvo en el mundo del espectáculo argentino, ligada siempre al fútbol. Tuvo además apariciones en programas como Patinando por un sueño (2007) y El musical de tus sueños (2009).

En 2008 contrajo matrimonio con el futbolista Maxi López, con quien tuvo tres hijos y finalmente una bullada separación que involucró a un tercero.

De acuerdo a los portales del país vecino, apenas se concretó el quiebre en la pareja, Wanda comenzó su relación con Mauro Icardi -su actual esposo-, quien era mejor amigo de López. Se unieron en matrimonio en 2014 y fruto de esto tuvieron dos hijos.

Una publicación compartida por Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Icardi, tal como dice su cuenta de Instagram, continuó en la esfera del show pero actualmente se desempeña como agente de Icardi y ha tenido apariciones en la televisión italiana.

Una publicación compartida por Wanda nara (@wanda_icardi)

Una publicación compartida por Wanda nara (@wanda_icardi)

Asimismo, inició su camino como empresaria mediante su marca de maquillaje Wanda Cosmetics.

Una publicación compartida por Wanda nara (@wanda_icardi)

¿Quiebre definitivo?

Finalmente, en medio de todos los capítulos de esta historia, lo último que había ocurrido fue que Wanda Nara subió una foto a su Instagram en la que aseguraba que su matrimonio con Icardi continuaba y que habían decidido darse una nueva oportunidad.

Pero ahora, esa publicación no está disponible en su plataforma.

Al mismo tiempo, la modelo y empresaria subió una historia en su cuenta donde dejó en evidencia que viajaba rumbo a Milán, dejando atrás París. Pero posteriormente, subió una imagen en la que aclaró que esta travesía fue por temas asociados a su trabajo.

Finalmente, el programa trasandino Intrusos, aseguró que la pareja habría sufrido una nueva discusión que actualmente los mantendría separados.