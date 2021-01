El actor Rupert Grint, reconocido por haber dado vida a Ron Weasley en la saga cinematográfica de Harry Potter, aseguró que estaría dispuesto a volver a interpretar al mago en un futuro proyecto.

En entrevista con el portal Comicbook, Grint no descartó volver a dar vida al mejor amigo de Harry Potter. “No lo sé. Nunca diría absolutamente no, pues fue una gran parte de mi vida y me gusta mucho ese personaje y sus historias. Así que sí, quiero decir, estaría dispuesto a hacerlo en el momento adecuado. No sé qué capacidad sería esa, pero ya veremos”, respondió.

Rupert interpretó a Ron Weasley en las ocho películas de la saga y, ciertamente, es uno de los actores más recordados del elenco junto a Daniel Radcliffe (Harry Potter) y Emma Watson (Hermione Granger).

Actualmente, la franquicia que nació de los libros de J.K. Rowling está centrada en Animales Fantásticos, producción ambientada antes de los eventos de la primera película de Harry Potter.