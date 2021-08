Polémica causaron las declaraciones de la modelo Ruth Gamarra tras la emisión de La Divina Comida, donde dijo que tiene “algunos pensamientos machistas”.

“A mí sí me gusta servirle a mi marido, no tengo hora, pero sí me gusta que la mujer sirva, que cocine, levantar los platos. Eso viene de mi mamá, es una costumbre porque a mí me criaron así y no lo veo mal”, dijo la Gamarra en el programa de Chilevisión.

Tras eso, la ex chica Mekano aclaró sus dichos en una entrevista con LUN y expresó que “no pude hablar más porque se quedaron con la idea de que yo era una mujer machista, pero soy todo lo contrario” y agregó que “no creo que sea ser machista regalonear a tu pareja, más cuando él también te puede regalonear”.

“Y repito: no soy machista, creo en la reciprocidad del amor. Si veo que mi pareja llegar tarde, cansado, hace frío, ¿cómo no lo voy a esperar con un plato caliente? Es casi sentido común. Él también haría eso por mí”, agregó al diario nacional.

Sobre su crianza y que ese pensamiento venía de su madre, la modelo comentó que “yo crecí en esa familia y gracias a esa vivencia soy todo lo contrario. Lo que pasa es ahora la línea se volvió muy delgada entre ser o no ser machista cuando hay matices”.

Gamarra insistió que no hay nada malo en “servir” a la pareja al decir que si “le gusta un plato que hago y me lo pide, ¿por qué no se lo voy a hacer si él me invita a comer a mi restaurante favorito? ¿O por qué no ponerme una lencería linda y esperarlo si yo también disfruto de eso? Por eso ahora te tachan de mujer objeto. Creo que hoy se ha creado una delgada línea entre ser machista y ser cariñosa. Para mí es solo dar amor en detalle como esos, no es ser sometida”.

La modelo también comentó que “soy súper pro los derechos de la mujer que tienen que ver con la independencia y la libertad de proceder en todo aspecto” y que gracias a su experiencia como emprendedora se dedica a dar “charlas motivaciones a otras mujeres para que emprendan, porque a mí también me costó”

Me da un poco de lata que el debate sobre el machismo sea tan corto o tachar a una mujer de machista porque cuenta su historia familiar. A los hombres también les debe pasar”, concluyó.