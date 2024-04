Ruth Gamarra reveló intenciones de Carla Jara a dos semanas del quiebre con Kaminski

Dos semanas han pasado desde el polémico quiebre entre Francisco Kaminski y Carla Jara; y mientras el primero respaldó a Camila Andrade asegurando que su ex pareja siempre “le tuvo celos”, la segunda estaría trabajando para dar vuelta la página del mal rato.

Así lo aseguraron sus amigas de los tiempos del programa Mekano, Ruth Gamarra y Nicole Pérez, quienes revelaron el actual estado anímico de la animadora y profesora de yoga.

“Carla le está poniendo muchísimas ganas a este proceso que está viviendo”, comentó la primera en conversación con Las Últimas Noticias, donde también señaló que este lunes las tres estuvieron juntas.

Ruth Gamarra sobre Carla Jara: “La vi más fuerte”

A lo anterior, Gamarra añadió que “fue un buen momento para reunirnos todos”. Sobre Jara, sostuvo que “está bien acompañada, tiene a su mamá y a sus amigas que la acompañan, que no la dejan ni a sol ni a sombra”.

Sobre el quiebre, fue enfática al manifestar que no lo vio venir, ya que la última vez que estuvo con ellos no parecían estar en un mal momento. “Así como ella, nadie se lo esperaba. (…) Me sorprendió que él saliera diciendo que esto venía hace rato, porque cuando yo los vi se veían muy bien”, confesó.

Finalmente, la ex Mekano aseveró que su amiga “sufrió todo lo que tenía que sufrir” y que “la vio totalmente tira para arriba”. “En mi opinión ella quiere dar vuelta la página, olvidarse de todo y preocuparse de su hijo. La vi más fuerte, súper decidida“, sentenció.

Nicole Pérez: “Vienen cosas mejores para ella”

Nicole Pérez, conocida por su personaje de la “Doctora Cahuín” en el extinto programa juvenil, también abordó la separación y se sumó a las palabras de Gamarra, pues señaló que Carla Jara está mejor.

“Ha sido súper difícil para todo su entorno y finalmente cuando hay un quiebre matrimonial afecta a todo el entorno. Yo la vi bien, pero sí, todo esto la ha afectado muchísimo“, expresó.

“Le pude decir que siento que Dios hace todo con un propósito y si hoy esa persona no está a su lado es porque vienen cosas mejores para ella“, concluyó en la conversación.

