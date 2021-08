La modelo Ruth Gamarra fue una de las invitadas del último capítulo de La Divina Comida, generando diversos comentarios en redes sociales por sus opiniones y particular forma de hablar.

Uno de los puntos más polémicos de la noche fue cuando manifestó estar “de acuerdo en algunas cosas con el machismo”, llamando la atención de los demás invitados.

“A mí sí me gusta servirle a mi marido, no tengo hora, pero sí me gusta que la mujer sirva, que cocine, levantar los platos. Eso viene de mi mamá, es una costumbre porque a mí me criaron así y no lo veo mal”, señaló la ex integrante del programa Mekano.

Sobre este último punto, el ex candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, también tuvo un reparo: “Ese es el problema, como uno lo ve mal se replica y se replica”. Sin embargo, Gamarra insistió: “es que yo no lo veo mal, estoy acostumbrada”.

Lee también: “Sigue en estado grave”: Familia de Portavoz actualizó su situación de salud luego de sufrir accidente

Por su parte, la actriz Constanza Mackenna señaló ante las cámaras del programa de Chilevisión que “me choca un poco escuchar a mujeres machistas. Me parece fuerte escuchar a una mujer decir que el rol corresponde servirlo, atenderlo, cocinarle, como que el rol estuviese ahí en la casa sirviendo al hombre”.

Ruth también causó el asombro de los comensales por su especial asado a la olla, cuya carne se robó el show.

Constanza Mackenna y Cristián de la Fuente no pudieron aguantar la risa al ver el “exceso” de aceite que tenía el plato. “Cuando mi amiga (Constanza) pregunta los ingredientes, le dice ajo, agua, sal y nada más. Y ella suavemente dice ‘aceite’. El aceite flotaba, la carne como que flotaba“, contó entre risas De la Fuente.

Forma de hablar

Durante la emisión del programa, Ruth Gamarra se convirtió en tendencia en Twitter y los comentarios apuntaban principalmente a la forma de hablar de la modelo, incluso llegaron a pensar que se encontraba bajo la influencia del alcohol o de algún medicamento.

“¿Qué le pasa a la Ruth Gamarra?”, “No le tiendo ni la mitad de lo que dice”, “es idea mía o Ruth Gamarra tiene la lengua traposa, trabada, anestesiada, dopada, alcoholizada y no sé qué” fueron algunos de los tuits que se repitieron.

Si bien la ex chica Mekano no explicó por qué tenía ese tono tan particular para expresarse, fue uno de los temas más comentados de la noche. Revisa a continuación algunas reacciones al respecto:

#LaDivinaComida es idea mía o la Ruth Gamarra habla extraño??? No le entiendo ni la mitad de lo que dice 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔 — ❤️🦋Mary🦋❤️ (@MariaMary_84) August 8, 2021

Qué increíble la capacidad de las personas por aquí para criticar a Ruth Gamarra por su aspecto físico o por su forma de hablar. 1, qué les importa y 2, se dan cuenta de lo mal intencionados que son y el odio gratuito, qué onda lo mala leche? Terapéense, en serio. #LaDivinaComida — Carolina Cerda (@moscawareck) August 8, 2021

Ruth Gamarra habla así o está ebria? #LaDivinaComida — OdiosaQueen (@desflausada) August 8, 2021

#DivinaComida por qué Ruth Gamarra habla extraño, no articula bien las palabras🤔 — Angelica (@Angelic27761073) August 8, 2021